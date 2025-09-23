Uzņēmumu katalogs
  • Algas
  • Kiberdrošības analītiķis

  • Visas Kiberdrošības analītiķis algas

Autodesk Kiberdrošības analītiķis Algas

Mediānā Kiberdrošības analītiķis atlīdzības pakete Autodesk kopā ir $208K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Autodesk kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/23/2025

Mediānais pakete
company icon
Autodesk
Cybersecurity Analyst
San Francisco, CA
Kopā gadā
$208K
Līmenis
hidden
Pamatalga
$163K
Stock (/yr)
$40K
Bonuss
$5K
Gadi uzņēmumā
2-4 Gadi
Darba pieredze
5-10 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Autodesk?

$160K

Akciņu iegūšanas grafiks

33.3%

G 1

33.3%

G 2

33.3%

G 3

BUJ

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Kiberdrošības analītiķis na Autodesk é uma remuneração total anual de $353,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Autodesk para a função de Kiberdrošības analītiķis é $208,000.

