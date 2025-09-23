Uzņēmumu katalogs
Autodesk
Autodesk Programmu vadītājs Algas

Vidējā Programmu vadītājs kopējā atlīdzība in Singapore Autodesk svārstās no SGD 210K līdz SGD 299K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Autodesk kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/23/2025

Vidējā kopējā kompensācija

SGD 238K - SGD 271K
Singapore
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
SGD 210KSGD 238KSGD 271KSGD 299K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

SGD 209K

Akciņu iegūšanas grafiks

33.3%

G 1

33.3%

G 2

33.3%

G 3

Akciju veids
RSU

Autodesk uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 33.3% tiek iegūtas 1st-G (33.30% gada)

  • 33.3% tiek iegūtas 2nd-G (33.30% gada)

  • 33.3% tiek iegūtas 3rd-G (33.30% gada)

Citi resursi