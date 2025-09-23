Produkta vadītājs atlīdzība in United States Autodesk svārstās no $142K year P1 līmenim līdz $426K year P6 līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $246K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Autodesk kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/23/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
P1
$142K
$132K
$6.7K
$3.7K
P2
$143K
$120K
$14K
$9K
P3
$167K
$142K
$18.3K
$6.3K
P4
$238K
$176K
$42.7K
$19.6K
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
33.3%
G 1
33.3%
G 2
33.3%
G 3
Autodesk uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
33.3% tiek iegūtas 1st-G (33.30% gada)
33.3% tiek iegūtas 2nd-G (33.30% gada)
33.3% tiek iegūtas 3rd-G (33.30% gada)
