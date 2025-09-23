Produkta dizainers atlīdzība in United States Autodesk svārstās no $122K year P1 līmenim līdz $292K year P5 līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $147K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Autodesk kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/23/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
P1
$122K
$122K
$0
$0
P2
$155K
$129K
$14.4K
$11.8K
P3
$173K
$143K
$22.4K
$7.3K
P4
$176K
$145K
$22.3K
$9K
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
33.3%
G 1
33.3%
G 2
33.3%
G 3
Autodesk uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
33.3% tiek iegūtas 1st-G (33.30% gada)
33.3% tiek iegūtas 2nd-G (33.30% gada)
33.3% tiek iegūtas 3rd-G (33.30% gada)
