Uzņēmumu katalogs
Autodesk
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Produkta dizaina vadītājs

  • Visas Produkta dizaina vadītājs algas

Autodesk Produkta dizaina vadītājs Algas

Vidējā Produkta dizaina vadītājs kopējā atlīdzība in United States Autodesk svārstās no $245K līdz $341K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Autodesk kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/23/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$262K - $309K
United States
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$245K$262K$309K$341K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Mums nepieciešami tikai 2 vēl Produkta dizaina vadītājs datis par Autodesk lai atbloķētu!

Uzaicini savus draugus un kopienu anonīmi pievienot algas mazāk nekā 60 sekundēs. Vairāk datu nozīmē labākas atziņas darba meklētājiem tāpat kā tev un mūsu kopienai!

💰 Skatīt visu Algas

💪 Pievienot Tava alga

$160K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam $30K+ (dažreiz $300K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.


Akciņu iegūšanas grafiks

33.3%

G 1

33.3%

G 2

33.3%

G 3

Akciju veids
RSU

Autodesk uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 33.3% tiek iegūtas 1st-G (33.30% gada)

  • 33.3% tiek iegūtas 2nd-G (33.30% gada)

  • 33.3% tiek iegūtas 3rd-G (33.30% gada)

33.3%

G 1

33.3%

G 2

33.3%

G 3

Akciju veids
RSU

Autodesk uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 33.3% tiek iegūtas 1st-G (33.30% gada)

  • 33.3% tiek iegūtas 2nd-G (8.32% ceturkšņa)

  • 33.3% tiek iegūtas 3rd-G (8.32% ceturkšņa)



Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Produkta dizaina vadītājs piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Produkta dizaina vadītājs pozīcijai Autodesk in United States, ir gada kopējā atlīdzība $341,172. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Autodesk Produkta dizaina vadītājs pozīcijai in United States, ir $244,944.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Autodesk

Saistītie uzņēmumi

  • Akamai
  • Cornerstone OnDemand
  • Microsoft
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi