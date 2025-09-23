Uzņēmumu katalogs
Autodesk Mārketings Algas

Mediānā Mārketings atlīdzības in United States pakete Autodesk kopā ir $246K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Autodesk kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/23/2025

Mediānais pakete
company icon
Autodesk
Product Marketing Manager
San Francisco, CA
Kopā gadā
$246K
Līmenis
M4
Pamatalga
$194K
Stock (/yr)
$25K
Bonuss
$27K
Gadi uzņēmumā
7 Gadi
Darba pieredze
12 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Autodesk?

$160K

Akciņu iegūšanas grafiks

33.3%

G 1

33.3%

G 2

33.3%

G 3

Akciju veids
RSU

BUJ

The highest paying salary package reported for a Mārketings at Autodesk in United States sits at a yearly total compensation of $528,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Autodesk for the Mārketings role in United States is $186,000.

