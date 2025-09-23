Biznesa analītiķis atlīdzība in United States Autodesk svārstās no $92.4K year P2 līmenim līdz $210K year P4 līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $90K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Autodesk kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/23/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$92.4K
$85.6K
$3.7K
$3K
P3
$127K
$110K
$9K
$8.6K
P4
$210K
$149K
$41.2K
$19.9K
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
33.3%
G 1
33.3%
G 2
33.3%
G 3
33.3%
G 1
33.3%
G 2
33.3%
G 3
Autodesk uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
33.3% tiek iegūtas 1st-G (33.30% gada)
33.3% tiek iegūtas 2nd-G (8.32% ceturkšņa)
33.3% tiek iegūtas 3rd-G (8.32% ceturkšņa)