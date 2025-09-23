Uzņēmumu katalogs
Mediānā Programmatūras inženierijas vadītājs atlīdzības in United States pakete Auth0 kopā ir $269K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Auth0 kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/23/2025

Mediānais pakete
company icon
Auth0
Engineering Manager
Bellevue, WA
Kopā gadā
$269K
Līmenis
M2
Pamatalga
$190K
Stock (/yr)
$60K
Bonuss
$19K
Gadi uzņēmumā
0 Gadi
Darba pieredze
10 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Auth0?

$160K

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženierijas vadītājs pozīcijai Auth0 in United States, ir gada kopējā atlīdzība $413,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Auth0 Programmatūras inženierijas vadītājs pozīcijai in United States, ir $269,000.

