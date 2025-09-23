Uzņēmumu katalogs
Mediānā Datu zinātnieks atlīdzības in Australia pakete Australian Government kopā ir A$139K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Australian Government kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/23/2025

Mediānais pakete
company icon
Australian Government
Data Scientist
Canberra, CT, Australia
Kopā gadā
A$139K
Līmenis
Senior Data Scientist
Pamatalga
A$139K
Stock (/yr)
A$0
Bonuss
A$0
Gadi uzņēmumā
6 Gadi
Darba pieredze
7 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Australian Government?

A$249K

Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
BUJ

