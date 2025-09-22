Uzņēmumu katalogs
Aurora Programmu vadītājs Algas

Vidējā Programmu vadītājs kopējā atlīdzība in United States Aurora svārstās no $179K līdz $246K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Aurora kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/22/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$194K - $231K
United States
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$179K$194K$231K$246K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

$160K

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
Options

Aurora uzņēmumā Options tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmu vadītājs pozīcijai Aurora in United States, ir gada kopējā atlīdzība $245,525. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Aurora Programmu vadītājs pozīcijai in United States, ir $179,340.

