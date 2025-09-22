Produkta vadītājs atlīdzība in United States Aurora svārstās no $221K year P5 līmenim līdz $372K year P8 līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $288K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Aurora kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/22/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
P5
$221K
$158K
$42.7K
$20.5K
P6
$266K
$173K
$67.3K
$25.4K
P7
$299K
$215K
$46.3K
$37.6K
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
Aurora uzņēmumā Options tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 3rd-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 4th-G (25.00% gada)
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
