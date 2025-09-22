Produkta dizainers atlīdzība in United States Aurora kopā ir $170K year P6 līmenim. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Aurora kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/22/2025
Vidējā kopējā kompensācija
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
P6
$170K
$150K
$12.5K
$7.5K
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
Aurora uzņēmumā Options tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 3rd-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 4th-G (25.00% gada)
