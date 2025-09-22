Uzņēmumu katalogs
Aurora
Aurora Produkta dizainers Algas

Produkta dizainers atlīdzība in United States Aurora kopā ir $170K year P6 līmenim. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Aurora kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/22/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$150K - $178K
United States
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$139K$150K$178K$190K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
P4
Product Designer I
$ --
$ --
$ --
$ --
P5
Product Designer II
$ --
$ --
$ --
$ --
P6
Senior Product Designer
$170K
$150K
$12.5K
$7.5K
P7
Staff Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
Options

Aurora uzņēmumā Options tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (25.00% gada)

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
Options

Aurora uzņēmumā Options tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Produkta dizainers pozīcijai Aurora in United States, ir gada kopējā atlīdzība $189,750. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Aurora Produkta dizainers pozīcijai in United States, ir $138,600.

