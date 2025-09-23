Uzņēmumu katalogs
Aurora Solar
Aurora Solar Programmatūras inženierijas vadītājs Algas

Vidējā Programmatūras inženierijas vadītājs kopējā atlīdzība in United States Aurora Solar svārstās no $198K līdz $270K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Aurora Solar kopējām atlīdzības paketēm.

Vidējā kopējā kompensācija

$212K - $256K
United States
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$198K$212K$256K$270K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
Options

Aurora Solar uzņēmumā Options tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženierijas vadītājs pozīcijai Aurora Solar in United States, ir gada kopējā atlīdzība $270,280. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Aurora Solar Programmatūras inženierijas vadītājs pozīcijai in United States, ir $198,050.

