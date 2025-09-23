Uzņēmumu katalogs
Aurora Solar
Aurora Solar Mārketings Algas

Vidējā Mārketings kopējā atlīdzība in United States Aurora Solar svārstās no $131K līdz $179K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Aurora Solar kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/23/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$142K - $168K
United States
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$131K$142K$168K$179K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
Options

Aurora Solar uzņēmumā Options tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



BUJ

The highest paying salary package reported for a Mārketings at Aurora Solar in United States sits at a yearly total compensation of $179,400. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Aurora Solar for the Mārketings role in United States is $131,040.

