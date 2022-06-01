Uzņēmumu Katalogs
Aura
Aura Algas

Aura algu diapazons svārstās no $84,575 kopējā atalgojumā gadā Grāmatvedis apakšējā galā līdz $258,700 Klientu panākumi augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Aura. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/22/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $130K
Produkta vadītājs
Median $176K
Grāmatvedis
$84.6K

Korporatīvā attīstība
$137K
Klientu panākumi
$259K
Datu zinātnieks
$172K
Elektroinženieris
$124K
Vadības konsultants
$84.6K
Mārketings
$139K
UX pētnieks
$159K
Biežāk Uzdotie Jautājumi

Kõrgeima palgaga roll Aura on Klientu panākumi at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $258,700. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Aura mediaan aastane kogukompensatsioon on $138,250.

