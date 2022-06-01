Uzņēmumu Katalogs
AuditBoard
AuditBoard Algas

AuditBoard algu diapazons svārstās no $52,735 kopējā atalgojumā gadā Projektu vadītājs apakšējā galā līdz $238,000 Produkta vadītājs augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem AuditBoard. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/22/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $195K

Pilna steka programmatūras inženieris

Produkta vadītājs
Median $238K
Pārdošana
Median $190K

Cilvēkresursi
$175K
Programmu vadītājs
$100K
Projektu vadītājs
$52.7K
Darbinieku atlases speciālists
$80.4K
Pārdošanas inženieris
$194K
Programmatūras inženieru vadītājs
$213K
Iegūšanas Grafiks

25%

GADS 1

25%

GADS 2

25%

GADS 3

25%

GADS 4

Uzņēmumā AuditBoard, Akciju/pašu kapitāla piešķīrumi ir pakļauti 4-gadu iegūšanas grafikam:

  • 25% iegūst 1st-GADS (25.00% katru gadu)

  • 25% iegūst 2nd-GADS (2.08% katru mēnesi)

  • 25% iegūst 3rd-GADS (2.08% katru mēnesi)

  • 25% iegūst 4th-GADS (2.08% katru mēnesi)

Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā AuditBoard, ir Produkta vadītājs ar gada kopējo atalgojumu $238,000. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā AuditBoard, ir $190,000.

Piedāvātie Darbi

    Nav atrasti piedāvātie darbi priekš AuditBoard

