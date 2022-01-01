Audible Algas

Audible algu diapazons svārstās no $53,890 kopējā atalgojumā gadā Biznesa operācijas apakšējā galā līdz $525,300 Informācijas tehnoloģiju speciālists augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Audible. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/22/2025
5%
GADS 1
15%
GADS 2
40%
GADS 3
40%
GADS 4
Uzņēmumā Audible, RSUs ir pakļauti 4-gadu iegūšanas grafikam:
5% iegūst 1st-GADS (5.00% katru gadu)
15% iegūst 2nd-GADS (15.00% katru gadu)
40% iegūst 3rd-GADS (20.00% pusgadā)
40% iegūst 4th-GADS (20.00% pusgadā)
25%
GADS 1
35%
GADS 2
40%
GADS 3
Uzņēmumā Audible, RSUs ir pakļauti 3-gadu iegūšanas grafikam:
25% iegūst 1st-GADS (25.00% katru gadu)
35% iegūst 2nd-GADS (35.00% katru gadu)
40% iegūst 3rd-GADS (40.00% katru gadu)
