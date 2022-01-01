Uzņēmumu Katalogs
Audible
Audible Algas

Audible algu diapazons svārstās no $53,890 kopējā atalgojumā gadā Biznesa operācijas apakšējā galā līdz $525,300 Informācijas tehnoloģiju speciālists augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Audible. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/22/2025

$160K

Programmatūras inženieris
SDE I $178K
SDE II $301K

Backend programmatūras inženieris

Pilna steka programmatūras inženieris

Biznesa inteliģences inženieris

Datu zinātnieks
Median $225K
Programmatūras inženieru vadītājs
Median $360K

Produkta vadītājs
Median $220K
Programmu vadītājs
Median $137K
Darbinieku atlases speciālists
Median $150K
Tehniskais programmu vadītājs
Median $192K
Biznesa operācijas
$53.9K
Biznesa analītiķis
$112K
Finanšu analītiķis
$161K
Cilvēkresursi
$169K
Informācijas tehnoloģiju speciālists
$525K
Juridiskais departaments
$393K
Vadības konsultants
$101K
Mārketinga operācijas
$189K
UX pētnieks
$168K
Iegūšanas Grafiks

5%

GADS 1

15%

GADS 2

40%

GADS 3

40%

GADS 4

Akciju Veids
RSU

Uzņēmumā Audible, RSUs ir pakļauti 4-gadu iegūšanas grafikam:

  • 5% iegūst 1st-GADS (5.00% katru gadu)

  • 15% iegūst 2nd-GADS (15.00% katru gadu)

  • 40% iegūst 3rd-GADS (20.00% pusgadā)

  • 40% iegūst 4th-GADS (20.00% pusgadā)

25%

GADS 1

35%

GADS 2

40%

GADS 3

Akciju Veids
RSU

Uzņēmumā Audible, RSUs ir pakļauti 3-gadu iegūšanas grafikam:

  • 25% iegūst 1st-GADS (25.00% katru gadu)

  • 35% iegūst 2nd-GADS (35.00% katru gadu)

  • 40% iegūst 3rd-GADS (40.00% katru gadu)

Biežāk Uzdotie Jautājumi

The highest paying role reported at Audible is Informācijas tehnoloģiju speciālists at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $525,300. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Audible is $178,375.

