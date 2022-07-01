Athelas algas svārstās no $35,175 kopējā atlīdzībā gadā Programmatūras inženieris zemākajā līmenī līdz $207,834 Produkta vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Athelas. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/9/2025
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
Athelas uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)
