Uzņēmumu katalogs
Athelas
Athelas Algas

Athelas algas svārstās no $35,175 kopējā atlīdzībā gadā Programmatūras inženieris zemākajā līmenī līdz $207,834 Produkta vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Athelas. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/9/2025

$160K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam $30K+ (dažreiz $300K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Administratīvais asistents
$50.8K
Biznesa operāciju vadītājs
$169K
Mārketinga operācijas
$95.8K

Produkta vadītājs
$208K
Programmatūras inženieris
$35.2K

Full-Stack programmatūras inženieris

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Athelas uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)

BUJ

