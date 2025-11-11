Uzņēmumu katalogs
Aston
Mediānā Backend programmatūras inženieris atlīdzības in Russia pakete Aston kopā ir RUB 1.89M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Aston kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/11/2025

Mediānais pakete
company icon
Aston
Software Engineer
Rostov-On-Don, RO, Russia
Kopā gadā
RUB 1.89M
Līmenis
M2
Pamatalga
RUB 1.89M
Stock (/yr)
RUB 0
Bonuss
RUB 0
Gadi uzņēmumā
2 Gadi
Darba pieredze
2 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Aston?
Jaunākie algu pieteikumi
Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Backend programmatūras inženieris pozīcijai Aston in Russia, ir gada kopējā atlīdzība RUB 3,269,962. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Aston Backend programmatūras inženieris pozīcijai in Russia, ir RUB 1,885,631.

