Aston
  • Belarus

Aston Programmatūras inženieris Algas Belarus

Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in Belarus pakete Aston kopā ir BYN 121K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Aston kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/5/2025

Mediānais pakete
company icon
Aston
Software Engineer
hidden
Kopā gadā
BYN 121K
Līmenis
Senior Software Engineer
Pamatalga
BYN 121K
Stock (/yr)
BYN 0
Bonuss
BYN 0
Gadi uzņēmumā
2-4 Gadi
Darba pieredze
5-10 Gadi
Jaunākie algu pieteikumi
Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Aston in Belarus, ir gada kopējā atlīdzība BYN 139,977. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Aston Programmatūras inženieris pozīcijai in Belarus, ir BYN 120,658.

