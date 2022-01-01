Uzņēmumu katalogs
ASSURANCE IQ
ASSURANCE IQ Algas

ASSURANCE IQ algas svārstās no $63,315 kopējā atlīdzībā gadā Mārketinga operācijas zemākajā līmenī līdz $261,300 Programmatūras inženierijas vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem ASSURANCE IQ. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/12/2025

$160K

Produkta vadītājs
Median $156K
Grāmatvedis
$93.1K
Datu zinātnieks
$152K

Mārketings
$93.5K
Mārketinga operācijas
$63.3K
Produkta dizainers
$186K
Programmu vadītājs
$111K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$261K
Tehnisko programmu vadītājs
$173K
Akciņu iegūšanas grafiks

10%

G 1

20%

G 2

40%

G 3

30%

G 4

Akciju veids
RSU

ASSURANCE IQ uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 10% tiek iegūtas 1st-G (10.00% gada)

  • 20% tiek iegūtas 2nd-G (20.00% gada)

  • 40% tiek iegūtas 3rd-G (40.00% gada)

  • 30% tiek iegūtas 4th-G (30.00% gada)

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots ASSURANCE IQ, ir Programmatūras inženierijas vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $261,300. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots ASSURANCE IQ, ir $152,348.

Citi resursi