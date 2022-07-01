Uzņēmumu katalogs
ASR Analytics
ASR Analytics Algas

ASR Analytics algas svārstās no $56,951 kopējā atlīdzībā gadā Biznesa analītiķis zemākajā līmenī līdz $93,000 Datu zinātnieks augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem ASR Analytics. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/14/2025

Biznesa analītiķis
$57K
Datu zinātnieks
Median $93K
Vadības konsultants
$80.4K

Programmatūras inženieris
$80.4K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots ASR Analytics, ir Datu zinātnieks ar gada kopējo atlīdzību $93,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots ASR Analytics, ir $80,380.

Citi resursi