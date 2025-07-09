Uzņēmumu Katalogs
Aspen Dental
Aspen Dental Algas

Aspen Dental algu diapazons svārstās no $42,806 kopējā atalgojumā gadā Informācijas tehnoloģiju speciālists apakšējā galā līdz $331,650 Ārsts augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Aspen Dental. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/22/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $130K
Biznesa analītiķis
$116K
Datu zinātnieks
$114K

Informācijas tehnoloģiju speciālists
$42.8K
Ārsts
$332K
Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Aspen Dental, ir Ārsts at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $331,650. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Aspen Dental, ir $115,575.

