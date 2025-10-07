Full-Stack programmatūras inženieris atlīdzība in Greater Cambridge Area Arm svārstās no £43.3K year Grade 2 līmenim līdz £178K year Grade 6 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Greater Cambridge Area pakete kopā ir £108K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Arm kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/7/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas ()
Bonuss
Grade 2
£43.3K
£36.7K
£4.7K
£1.9K
Grade 3
£ --
£ --
£ --
£ --
Grade 4
£120K
£74.1K
£41.1K
£4.7K
Grade 5
£138K
£85.6K
£46.6K
£5.8K
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
Arm uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)