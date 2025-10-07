Uzņēmumu katalogs
Arm
Full-Stack programmatūras inženieris atlīdzība in Greater Cambridge Area Arm svārstās no £43.3K year Grade 2 līmenim līdz £178K year Grade 6 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Greater Cambridge Area pakete kopā ir £108K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Arm kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/7/2025

Vidējā Līmenis
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas ()
Bonuss
Grade 2
Graduate Engineer(Iesācēju līmenis)
£43.3K
£36.7K
£4.7K
£1.9K
Grade 3
Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Grade 4
Senior Engineer
£120K
£74.1K
£41.1K
£4.7K
Grade 5
Staff Engineer
£138K
£85.6K
£46.6K
£5.8K
Skatīt 4 Vairāk līmeņu
£122K

Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Arm uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



