Mediānā Full-Stack programmatūras inženieris atlīdzības in Raleigh-Durham Area pakete ARA kopā ir $89K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu ARA kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/7/2025

Mediānais pakete
company icon
ARA
Software Engineer
Raleigh, NC
Kopā gadā
$89K
Līmenis
Junior Software Engineer
Pamatalga
$80K
Stock (/yr)
$5K
Bonuss
$4K
Gadi uzņēmumā
2 Gadi
Darba pieredze
2 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā ARA?

$160K

Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Full-Stack programmatūras inženieris pozīcijai ARA in Raleigh-Durham Area, ir gada kopējā atlīdzība $143,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots ARA Full-Stack programmatūras inženieris pozīcijai in Raleigh-Durham Area, ir $88,300.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta ARA

