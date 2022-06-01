Uzņēmumu Katalogs
AppsFlyer
AppsFlyer Algas

AppsFlyer algu diapazons svārstās no $29,470 kopējā atalgojumā gadā Klientu panākumi apakšējā galā līdz $269,593 Tehniskais programmu vadītājs augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem AppsFlyer. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/12/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $133K

Backend programmatūras inženieris

Programmatūras inženieru vadītājs
Median $144K
Biznesa analītiķis
$95.4K

Klientu panākumi
$29.5K
Datu analītiķis
$85.3K
Datu zinātnieks
$141K
Cilvēkresursi
$85.4K
Mārketings
$54K
Produkta dizainers
$85.4K
Produkta vadītājs
$109K
Programmu vadītājs
$125K
Darbinieku atlases speciālists
$147K
Pārdošana
$121K
Tehniskais programmu vadītājs
$270K
Iegūšanas Grafiks

25%

GADS 1

25%

GADS 2

25%

GADS 3

25%

GADS 4

Uzņēmumā AppsFlyer, Akciju/pašu kapitāla piešķīrumi ir pakļauti 4-gadu iegūšanas grafikam:

  • 25% iegūst 1st-GADS (25.00% katru gadu)

  • 25% iegūst 2nd-GADS (2.08% katru mēnesi)

  • 25% iegūst 3rd-GADS (2.08% katru mēnesi)

  • 25% iegūst 4th-GADS (2.08% katru mēnesi)

Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā AppsFlyer, ir Tehniskais programmu vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $269,593. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā AppsFlyer, ir $115,012.

Citi Resursi