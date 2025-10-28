Programmatūras inženieris atlīdzība in United States AppLovin svārstās no $242K year Software Engineer 2 līmenim līdz $574K year Staff Software Engineer līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $350K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu AppLovin kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/28/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$242K
$176K
$58.3K
$7K
Senior Software Engineer 1
$247K
$193K
$54.8K
$0
Senior Software Engineer 2
$335K
$224K
$108K
$3.8K
100%
G 1
AppLovin uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 1 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
100% tiek iegūtas 1st-G (25.00% ceturkšņa)
