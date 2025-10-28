Produkta menedžeris atlīdzība in Germany AppLovin kopā ir €102K year Senior Product Manager 2 līmenim. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu AppLovin kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/28/2025
Vidējā kopējā kompensācija
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Product Manager 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Product Manager 2
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Product Manager 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Product Manager 2
€102K
€90.9K
€0
€11.1K
AppLovin uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 1 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
100% tiek iegūtas 1st-G (25.00% ceturkšņa)