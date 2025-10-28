Uzņēmumu katalogs
AppLovin
AppLovin Produkta menedžeris Algas

Produkta menedžeris atlīdzība in Germany AppLovin kopā ir €102K year Senior Product Manager 2 līmenim. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu AppLovin kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/28/2025

Vidējā kopējā kompensācija

€92.9K - €108K
Germany
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
€81.9K€92.9K€108K€119K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Product Manager 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Product Manager 2
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Product Manager 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Product Manager 2
€102K
€90.9K
€0
€11.1K
Akciņu iegūšanas grafiks

100%

G 1

Akciju veids
RSU

AppLovin uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 1 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 100% tiek iegūtas 1st-G (25.00% ceturkšņa)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Produkta menedžeris pozīcijai AppLovin in Germany, ir gada kopējā atlīdzība €118,890. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots AppLovin Produkta menedžeris pozīcijai in Germany, ir €81,924.

