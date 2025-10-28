Uzņēmumu katalogs
AppLovin
AppLovin Datu analītiķis Algas

Vidējā Datu analītiķis kopējā atlīdzība in Germany AppLovin svārstās no €72K līdz €105K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu AppLovin kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/28/2025

Vidējā kopējā kompensācija

€82.7K - €94.3K
Germany
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
€72K€82.7K€94.3K€105K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Akciņu iegūšanas grafiks

100%

G 1

Akciju veids
RSU

AppLovin uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 1 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 100% tiek iegūtas 1st-G (25.00% ceturkšņa)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Datu analītiķis pozīcijai AppLovin in Germany, ir gada kopējā atlīdzība €104,923. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots AppLovin Datu analītiķis pozīcijai in Germany, ir €72,023.

