AppLovin
AppLovin Biznesa attīstība Algas

Biznesa attīstība atlīdzība in Vietnam AppLovin kopā ir ₫2.51B year Senior Business Development Manager līmenim. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu AppLovin kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/28/2025

Vidējā kopējā kompensācija

₫2.31B - ₫2.69B
Vietnam
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
₫2.13B₫2.31B₫2.69B₫2.99B
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Business Development 1
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
Business Development 2
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
Senior Business Development 1
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
Senior Business Development 2
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
Block logo
+₫1.52B
Robinhood logo
+₫2.33B
Stripe logo
+₫523.28M
Datadog logo
+₫915.74M
Verily logo
+₫575.61M
Akciņu iegūšanas grafiks

100%

G 1

Akciju veids
RSU

AppLovin uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 1 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 100% tiek iegūtas 1st-G (25.00% ceturkšņa)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Biznesa attīstība pozīcijai AppLovin in Vietnam, ir gada kopējā atlīdzība ₫2,988,975,360. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots AppLovin Biznesa attīstība pozīcijai in Vietnam, ir ₫2,134,982,400.

Citi resursi