Vidējā Investīciju banķieris kopējā atlīdzība in India Apple svārstās no ₹2.48M līdz ₹3.39M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Apple kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/28/2025

Vidējā kopējā kompensācija

₹2.66M - ₹3.21M
India
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
₹2.48M₹2.66M₹3.21M₹3.39M
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Investīciju banķieris pozīcijai Apple in India, ir gada kopējā atlīdzība ₹3,388,536. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Apple Investīciju banķieris pozīcijai in India, ir ₹2,482,979.

