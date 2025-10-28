Uzņēmumu katalogs
Apple Grafiskais dizaineris Algas

Vidējā Grafiskais dizaineris kopējā atlīdzība in United States Apple svārstās no $197K līdz $281K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Apple kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/28/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$226K - $264K
United States
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$197K$226K$264K$281K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Akciņu iegūšanas grafiks

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Apple uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (12.50% pusgada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (12.50% pusgada)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (12.50% pusgada)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (12.50% pusgada)

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Grafiskais dizaineris pozīcijai Apple in United States, ir gada kopējā atlīdzība $280,800. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Apple Grafiskais dizaineris pozīcijai in United States, ir $196,800.

