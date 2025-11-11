Uzņēmumu katalogs
Appian
Appian Mākoņa arhitekts Algas

Mediānā Mākoņa arhitekts atlīdzības in United States pakete Appian kopā ir $185K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Appian kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/11/2025

Mediānais pakete
company icon
Appian
Solution Architect
West McLean, VA
Kopā gadā
$185K
Līmenis
Solution Architect 2
Pamatalga
$163K
Stock (/yr)
$12K
Bonuss
$10K
Gadi uzņēmumā
3 Gadi
Darba pieredze
7 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Appian?
Jaunākie algu pieteikumi
Akciņu iegūšanas grafiks

20%

G 1

20%

G 2

20%

G 3

20%

G 4

20%

G 5

Akciju veids
RSU

Appian uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 5 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 20% tiek iegūtas 1st-G (20.00% gada)

  • 20% tiek iegūtas 2nd-G (20.00% gada)

  • 20% tiek iegūtas 3rd-G (20.00% gada)

  • 20% tiek iegūtas 4th-G (20.00% gada)

  • 20% tiek iegūtas 5th-G (20.00% gada)



Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Mākoņa arhitekts pozīcijai Appian in United States, ir gada kopējā atlīdzība $242,500. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Appian Mākoņa arhitekts pozīcijai in United States, ir $172,400.

Citi resursi