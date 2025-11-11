Uzņēmumu katalogs
Appian
Appian Pilna cikla programmatūras inženieris Algas India

Pilna cikla programmatūras inženieris atlīdzība in India Appian kopā ir ₹2.76M year Software Engineer 2 līmenim. Mediānā year atlīdzības in India pakete kopā ir ₹2.76M. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Appian kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/11/2025

Vidējā Līmenis
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas ()
Bonuss
Software Engineer 1
(Iesācēju līmenis)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer 2
₹2.76M
₹2.52M
₹65.6K
₹170K
Senior Software Engineer 1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer 2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Akciņu iegūšanas grafiks

20%

G 1

20%

G 2

20%

G 3

20%

G 4

20%

G 5

Akciju veids
RSU

Appian uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 5 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 20% tiek iegūtas 1st-G (20.00% gada)

  • 20% tiek iegūtas 2nd-G (20.00% gada)

  • 20% tiek iegūtas 3rd-G (20.00% gada)

  • 20% tiek iegūtas 4th-G (20.00% gada)

  • 20% tiek iegūtas 5th-G (20.00% gada)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Pilna cikla programmatūras inženieris pozīcijai Appian in India, ir gada kopējā atlīdzība ₹5,060,360. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Appian Pilna cikla programmatūras inženieris pozīcijai in India, ir ₹2,827,564.

