Uzņēmumu katalogs
Appian
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Pārdošana

  • Kontu izpildītājs

Appian Kontu izpildītājs Algas

Mediānā Kontu izpildītājs atlīdzības in United States pakete Appian kopā ir $338K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Appian kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/11/2025

Mediānais pakete
company icon
Appian
Account Executive
Dallas, TX
Kopā gadā
$150K
Līmenis
Account Executive
Pamatalga
$150K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$0
Gadi uzņēmumā
1 Gads
Darba pieredze
13 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Appian?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportēt datusSkatīt vakances

Akciņu iegūšanas grafiks

20%

G 1

20%

G 2

20%

G 3

20%

G 4

20%

G 5

Akciju veids
RSU

Appian uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 5 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 20% tiek iegūtas 1st-G (20.00% gada)

  • 20% tiek iegūtas 2nd-G (20.00% gada)

  • 20% tiek iegūtas 3rd-G (20.00% gada)

  • 20% tiek iegūtas 4th-G (20.00% gada)

  • 20% tiek iegūtas 5th-G (20.00% gada)



Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Pārdošana piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Kontu izpildītājs pozīcijai Appian in United States, ir gada kopējā atlīdzība $170,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Appian Kontu izpildītājs pozīcijai in United States, ir $150,000.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Appian

Saistītie uzņēmumi

  • AppFolio
  • Roper Technologies
  • A10 Networks
  • Aruba
  • Appen
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi