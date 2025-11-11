Mediānā Kontu izpildītājs atlīdzības in United States pakete Appian kopā ir $338K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Appian kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/11/2025
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
20%
G 1
20%
G 2
20%
G 3
20%
G 4
20%
G 5
Appian uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 5 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
20% tiek iegūtas 1st-G (20.00% gada)
20% tiek iegūtas 2nd-G (20.00% gada)
20% tiek iegūtas 3rd-G (20.00% gada)
20% tiek iegūtas 4th-G (20.00% gada)
20% tiek iegūtas 5th-G (20.00% gada)