Vidējā Tehniskais grāmatvedis kopējā atlīdzība in United States Appian svārstās no $92.4K līdz $129K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Appian kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/11/2025
Vidējā kopējā kompensācija
Appian uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 5 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
20% tiek iegūtas 1st-G (20.00% gada)
20% tiek iegūtas 2nd-G (20.00% gada)
20% tiek iegūtas 3rd-G (20.00% gada)
20% tiek iegūtas 4th-G (20.00% gada)
20% tiek iegūtas 5th-G (20.00% gada)