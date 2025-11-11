Uzņēmumu katalogs
Vidējā Tehniskais grāmatvedis kopējā atlīdzība in United States Appian svārstās no $92.4K līdz $129K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Appian kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/11/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$99K - $117K
United States
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$92.4K$99K$117K$129K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Akciņu iegūšanas grafiks

20%

G 1

20%

G 2

20%

G 3

20%

G 4

20%

G 5

Akciju veids
RSU

Appian uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 5 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 20% tiek iegūtas 1st-G (20.00% gada)

  • 20% tiek iegūtas 2nd-G (20.00% gada)

  • 20% tiek iegūtas 3rd-G (20.00% gada)

  • 20% tiek iegūtas 4th-G (20.00% gada)

  • 20% tiek iegūtas 5th-G (20.00% gada)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Tehniskais grāmatvedis pozīcijai Appian in United States, ir gada kopējā atlīdzība $128,700. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Appian Tehniskais grāmatvedis pozīcijai in United States, ir $92,400.

