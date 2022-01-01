Uzņēmumu katalogs
Apollo GraphQL Algas

Apollo GraphQL algas svārstās no $185,000 kopējā atlīdzībā gadā Programmatūras inženieris zemākajā līmenī līdz $313,425 Personāla atlases speciālists augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Apollo GraphQL. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/14/2025

Programmatūras inženieris
Median $185K
Produkta menedžeris
$225K
Personāla atlases speciālists
$313K

Programmatūras inženierijas menedžeris
$303K
Risinājumu arhitekts
$214K
UX pētnieks
$265K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Apollo GraphQL, ir Personāla atlases speciālists at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $313,425. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Apollo GraphQL, ir $245,196.

