Apna Algas

Apna algas svārstās no $3,449 kopējā atlīdzībā gadā Klientu apkalpošana zemākajā līmenī līdz $113,184 Datu zinātnieks augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Apna. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/14/2025

Programmatūras inženieris
Median $48.2K
Produkta menedžeris
Median $48.6K
Biznesa operāciju menedžeris
$39.7K

Biznesa analītiķis
$9.9K
Klientu apkalpošana
$3.4K
Datu zinātnieks
$113K
Produkta dizaineris
$16.5K
Tehnisko programmu menedžeris
$20.3K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Apna, ir Datu zinātnieks at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $113,184. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Apna, ir $29,993.

