Apexon
  • Algas
  • Programmatūras inženieris

  • Visas Programmatūras inženieris algas

  • New York City Area

Apexon Programmatūras inženieris Algas New York City Area

Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in New York City Area pakete Apexon kopā ir $123K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Apexon kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/5/2025

Mediānais pakete
company icon
Apexon
Software Engineer
New York, NY
Kopā gadā
$123K
Līmenis
4
Pamatalga
$123K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$0
Gadi uzņēmumā
8 Gadi
Darba pieredze
10 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Apexon?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Iekļautie amati

Backend programmatūras inženieris

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Apexon in New York City Area, ir gada kopējā atlīdzība $228,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Apexon Programmatūras inženieris pozīcijai in New York City Area, ir $116,500.

