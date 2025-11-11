Backend programmatūras inženieris atlīdzība in Australia ANZ svārstās no A$109K year Junior Software Engineer līmenim līdz A$187K year Senior Software Engineer līmenim. Mediānā year atlīdzības in Australia pakete kopā ir A$135K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu ANZ kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/11/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas ()
Bonuss
Junior Software Engineer
A$109K
A$108K
A$0
A$864.6
Software Engineer
A$131K
A$128K
A$0
A$3.3K
Senior Software Engineer
A$187K
A$182K
A$0
A$4.7K
Lead Software Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***