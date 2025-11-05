Uzņēmumu katalogs
ANZ
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Datu zinātnieks

  • Visas Datu zinātnieks algas

  • Greater Melbourne Area

ANZ Datu zinātnieks Algas Greater Melbourne Area

Datu zinātnieks atlīdzība in Greater Melbourne Area ANZ svārstās no A$126K year Data Scientist līmenim līdz A$171K year Senior Data Scientist līmenim. Mediānā year atlīdzības in Greater Melbourne Area pakete kopā ir A$119K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu ANZ kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/5/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Junior Data Scientist
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Data Scientist
A$126K
A$121K
A$0
A$5K
Senior Data Scientist
A$171K
A$159K
A$0
A$11.6K
Lead Data Scientist
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Block logo
+A$89.5K
Robinhood logo
+A$137K
Stripe logo
+A$30.9K
Datadog logo
+A$54K
Verily logo
+A$33.9K
Don't get lowballed
Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportēt datusSkatīt vakances

Iesniegt
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā ANZ?

Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Datu zinātnieks piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Datu zinātnieks pozīcijai ANZ in Greater Melbourne Area, ir gada kopējā atlīdzība A$177,901. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots ANZ Datu zinātnieks pozīcijai in Greater Melbourne Area, ir A$142,866.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta ANZ

Saistītie uzņēmumi

  • Roblox
  • Amazon
  • Tesla
  • Facebook
  • Airbnb
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi