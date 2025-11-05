Datu zinātnieks atlīdzība in Greater Melbourne Area ANZ svārstās no A$126K year Data Scientist līmenim līdz A$171K year Senior Data Scientist līmenim. Mediānā year atlīdzības in Greater Melbourne Area pakete kopā ir A$119K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu ANZ kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/5/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Junior Data Scientist
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Data Scientist
A$126K
A$121K
A$0
A$5K
Senior Data Scientist
A$171K
A$159K
A$0
A$11.6K
Lead Data Scientist
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
