ANZ Algas

ANZ algas svārstās no $8,937 kopējā atlīdzībā gadā Biznesa operācijas zemākajā līmenī līdz $164,797 Programmatūras inženierijas vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem ANZ. Pēdējo reizi atjaunināts: 8/31/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Junior Software Engineer $75.1K
Software Engineer $86.3K
Senior Software Engineer $115K

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

Datu inženieris

DevOps inženieris

Vietnes uzticamības inženieris

Datu zinātnieks
Median $77.4K
Datu analītiķis
Median $87.4K

Produkta vadītājs
Median $106K
Programmatūras inženierijas vadītājs
Median $165K
Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists
Median $68.9K
Biznesa operācijas
$8.9K
Biznesa analītiķis
$85.3K
Klientu apkalpošana
$35.7K
Finanšu analītiķis
$40.1K
Cilvēkresursi
$54K
Investīciju banķieris
$45.5K
Mārketings
$73.3K
Mehānikas inženieris
$92.6K
Produkta dizainers
$101K
Programmu vadītājs
$144K
Pārdošana
$137K
Kiberdrošības analītiķis
$71.4K
Risinājumu arhitekts
$34.5K
Kopējie atlīdzības pakalpojumi
$58.4K
BUJ

