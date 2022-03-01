Uzņēmumu Katalogs
Anyscale
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Anyscale Algas

Anyscale algu diapazons svārstās no $144,275 kopējā atalgojumā gadā Darbinieku atlases speciālists apakšējā galā līdz $317,500 Programmatūras inženieris augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Anyscale. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/11/2025

$160K

Saņemiet Samaksu, Neesiet Izmantoti

Mēs esam veikuši sarunas par tūkstošiem piedāvājumu un regulāri panākam $30K+ (dažreiz $300K+) palielinājumus.Sarunājiet savu algu vai jūsu CV pārskatīts no īstiem ekspertiem - rekrutētājiem, kuri to dara katru dienu.

Programmatūras inženieris
Median $318K
Produkta vadītājs
$204K
Darbinieku atlases speciālists
$144K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Risinājumu arhitekts
$299K
Tehniskais programmu vadītājs
$208K
Trūkst jūsu amata?

Meklēt visas algas mūsu atalgojuma lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


Iegūšanas Grafiks

25%

GADS 1

25%

GADS 2

25%

GADS 3

25%

GADS 4

Uzņēmumā Anyscale, Akciju/pašu kapitāla piešķīrumi ir pakļauti 4-gadu iegūšanas grafikam:

  • 25% iegūst 1st-GADS (25.00% katru gadu)

  • 25% iegūst 2nd-GADS (2.08% katru mēnesi)

  • 25% iegūst 3rd-GADS (2.08% katru mēnesi)

  • 25% iegūst 4th-GADS (2.08% katru mēnesi)

Jums ir jautājums? Jautājiet kopienai.

Apmeklējiet Levels.fyi kopienu, lai sazinātos ar darbiniekiem no dažādiem uzņēmumiem, saņemtu karjeras padomus un vairāk.

Apmeklēt Tagad!

Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Anyscale, ir Programmatūras inženieris ar gada kopējo atalgojumu $317,500. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Anyscale, ir $207,955.

Piedāvātie Darbi

    Nav atrasti piedāvātie darbi priekš Anyscale

Saistītie Uzņēmumi

  • Socure
  • Higher Logic
  • Womply
  • Sofar Ocean
  • Rubrik
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi Resursi