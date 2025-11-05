Uzņēmumu katalogs
ANYbotics
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Programmatūras inženieris

  • Visas Programmatūras inženieris algas

  • Greater Zurich Area

ANYbotics Programmatūras inženieris Algas Greater Zurich Area

Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in Greater Zurich Area pakete ANYbotics kopā ir CHF 87.4K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu ANYbotics kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/5/2025

Mediānais pakete
company icon
ANYbotics
Software Engineer
Zurich, ZH, Switzerland
Kopā gadā
CHF 87.4K
Līmenis
L2
Pamatalga
CHF 87.4K
Stock (/yr)
CHF 0
Bonuss
CHF 0
Gadi uzņēmumā
1 Gads
Darba pieredze
3 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā ANYbotics?
Block logo
+CHF 47.3K
Robinhood logo
+CHF 72.5K
Stripe logo
+CHF 16.3K
Datadog logo
+CHF 28.5K
Verily logo
+CHF 17.9K
Don't get lowballed
Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportēt datusSkatīt vakances
Prakses algas

Iesniegt

Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Programmatūras inženieris piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai ANYbotics in Greater Zurich Area, ir gada kopējā atlīdzība CHF 95,058. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots ANYbotics Programmatūras inženieris pozīcijai in Greater Zurich Area, ir CHF 87,351.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta ANYbotics

Saistītie uzņēmumi

  • Airbnb
  • LinkedIn
  • Snap
  • Intuit
  • Coinbase
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi