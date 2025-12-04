Uzņēmumu katalogs
Anti-Defamation League
Anti-Defamation League Juridiskais Algas

Vidējā Juridiskais kopējā atlīdzība in United States Anti-Defamation League svārstās no $108K līdz $151K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Anti-Defamation League kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/4/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$117K - $136K
United States
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$108K$117K$136K$151K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Anti-Defamation League?

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Juridiskais pozīcijai Anti-Defamation League in United States, ir gada kopējā atlīdzība $151,130. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Anti-Defamation League Juridiskais pozīcijai in United States, ir $107,950.

Citi resursi

