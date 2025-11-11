Backend programmatūras inženieris atlīdzība in United States Anthropic svārstās no $640K year Senior Software Engineer līmenim līdz $578K year Lead Software Engineer līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $570K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Anthropic kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/11/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas ()
Bonuss
Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$640K
$320K
$320K
$0
Lead Software Engineer
$578K
$315K
$263K
$0
Staff Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
Anthropic uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)