Anthology Algas

Anthology algu diapazons svārstās no $15,075 kopējā atalgojumā gadā Vadības konsultants apakšējā galā līdz $179,598 Risinājumu arhitekts augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Anthology. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/21/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $125K

Pilna steka programmatūras inženieris

Informācijas tehnoloģiju speciālists
$74.6K
Vadības konsultants
$15.1K

Produkta dizainers
$87.4K
Programmatūras inženieru vadītājs
$70.4K
Risinājumu arhitekts
$180K
Biežāk Uzdotie Jautājumi

Die am besten bezahlte Rolle, die bei Anthology gemeldet wurde, ist Risinājumu arhitekts at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $179,598.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei Anthology gemeldet wurde, beträgt $81,030.

