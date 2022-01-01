Uzņēmumu Katalogs
Anthem Algas

Anthem algu diapazons svārstās no $84,575 kopējā atalgojumā gadā Informācijas tehnoloģiju speciālists apakšējā galā līdz $208,740 Datu zinātnes vadītājs augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Anthem. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/21/2025

$160K

Biznesa analītiķis
Median $117K
Programmatūras inženieris
Median $110K
Risinājumu arhitekts
Median $201K

Datu zinātnes vadītājs
$209K
Datu zinātnieks
Median $145K
Finanšu analītiķis
$88.4K
Informācijas tehnoloģiju speciālists
$84.6K
Produkta dizainers
$136K
Produkta vadītājs
Median $148K
Programmatūras inženieru vadītājs
$159K
Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Anthem, ir Datu zinātnes vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $208,740. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Anthem, ir $140,338.

