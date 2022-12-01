Uzņēmumu Katalogs
Anta Algas

Anta algu diapazons svārstās no $62,356 kopējā atalgojumā gadā Mode dizainers apakšējā galā līdz $133,718 Programmatūras inženieru vadītājs augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Anta. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/21/2025

$160K

Mode dizainers
$62.4K
Cilvēkresursi
$109K
Programmatūras inženieris
$109K

Programmatūras inženieru vadītājs
$134K
Risinājumu arhitekts
$82.9K
Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Anta, ir Programmatūras inženieru vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $133,718. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Anta, ir $109,001.

Citi Resursi