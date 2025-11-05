Uzņēmumu katalogs
Ant Group Programmatūras inženieris Algas Singapore

Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in Singapore pakete Ant Group kopā ir SGD 95.5K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Ant Group kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/5/2025

Mediānais pakete
company icon
Ant Group
Software Engineer
Singapore, SG, Singapore
Kopā gadā
SGD 95.5K
Līmenis
P5
Pamatalga
SGD 76K
Stock (/yr)
SGD 0
Bonuss
SGD 19.5K
Gadi uzņēmumā
0 Gadi
Darba pieredze
0 Gadi
BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Ant Group in Singapore, ir gada kopējā atlīdzība SGD 130,461. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Ant Group Programmatūras inženieris pozīcijai in Singapore, ir SGD 97,420.

